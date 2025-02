X blocca i link a Signal, vendetta di Elon Musk?

Diversi utenti hanno scoperto che X blocca i link a Signal. Quando vengono inseriti nella pagina del profilo, inviati tramite messaggi privati o pubblicati nei post, il social network mostra una serie di errori. Qualcuno ipotizza che sia una vendetta di Elon Musk contro i dipendenti del governo statunitense che svelano le attività del DOGE (Department of Government Efficiency) ai giornalisti.

La libertà di parola secondo Musk

In dettaglio, X blocca il dominio signal.me usato dagli utenti per essere contattati tramite il noto servizio di messaggistica. Quando si cerca di inviare un post contenente il link, un avviso indica che il link è potenzialmente dannoso. Se invece il link viene inserito tramite messaggio diretto è scritto che non può essere inviato perché potrebbe essere spam.

Se l’utente aggiunge il link alla biografia del profilo, X indica che l’aggiornamento è fallito perché la descrizione è considerata malware. Il ban è stato esteso anche ai link già pubblicati. Quando viene cliccato un link a Signal, un avviso indica che non è sicuro. Il dominio signal.org o i link a Telegram non vengono invece bloccati.

Signal è considerato un servizio molto sicuro, in quanto conserva i messaggi sul dispositivo e usa la crittografia end-to-end. Viene utilizzato dai giornalisti per ricevere informazioni confidenziali dalle loro fonti. Non è noto quando X ha iniziato a bloccare i link, ma la tempistica è molto sospetta.

Molti dipendenti federali hanno sostituito Facebook Messenger con Signal per discutere sulle attività del DOGE, evitando i controlli dello staff di Elon Musk. Mark Zuckerberg (CEO di Meta) è diventato il nuovo amico di Donald Trump, quindi potrebbe fornire al DOGE i dati dei dipendenti che contattano i giornalisti.

X aveva bloccato i link a Facebook, Instagram e Mastodon a fine 2022 perché Musk voleva impedire agli utenti di pubblicizzare i concorrenti. Signal non è un rivale di X, quindi il motivo sembra proprio correlato alle attività del DOGE.