X conferma l'arrivo delle community per adulti

Due ricercatori avevano scoperto nell’app riferimenti alle community per adulti. Oggi è arrivata la conferma ufficiale. Un ingegnere di X ha pubblicato le novità in arrivo, tra cui la possibilità per gli amministratori di aggiungere un’etichetta specifica alla loro community (piccoli gruppi con i propri feed esterni alla timeline principale).

Community per adulti su X

X è l’unico tra i principali social network che consente la pubblicazione di immagini e video sessualmente espliciti. Tuttavia, come specificato dall’azienda californiana, è vietata la monetizzazione dei contenuti per adulti attraverso l’advertising. Era stata pianificata la creazione di una versione simile a OnlyFans per incrementare i profitti, ma il progetto è stato abbandonato.

Hello, friends! Check out the latest updates and improvements for X Communities.👇 Updates (With the latest version of the app):

– [All] Admins can now add topics to their Communities, and you can see topics linked to Communities on all devices.

– [All] Soon, NSFW content will… — Dongwook (@DongWookChung2) March 28, 2024

Un ingegnere di X ha pubblicato l’elenco delle novità disponibili per le community. Una di esse riguarda i contenuti NSFW (Not Safe For Work). Gli amministratori potranno aggiungere l’etichetta “Adult content” alle loro community nelle impostazioni per evitare il filtraggio automatico. In pratica è un modo indiretto per confermare che sarà possibile creare community per adulti.

Non è nota la data di lancio, ma sembra chiara l’intenzione dell’azienda di San Francisco. Oggi molti sex worker usano X per pubblicizzare il servizio offerto da OnlyFans, ma non possono monetizzare i post espliciti. Le community per adulti potrebbero invece offrire questa opportunità (che ovviamente avrà benefici anche per X).