X sta testando le community per adulti

Recenti scoperte dei ricercatori dell’app suggeriscono che X starebbe sviluppando una nuova funzione all’interno delle Community, che consentirebbe la creazione di gruppi dedicati a materiale per adulti. Questa mossa potrebbe aprire nuove opportunità per i creatori di contenuti NSFW sulla piattaforma.

Il ricercatore Daniel Buchuk di Watchful, che analizza lo sviluppo e le prestazioni delle app, ha scoperto la funzione attraverso il reverse engineering dell’applicazione. Ha condiviso in esclusiva con TechCrunch alcuni screenshot che mostrano come potrebbero apparire le Community NSFW di X. Anche un ricercatore indipendente, Nima Owji, ha individuato la funzione in fase di sviluppo il mese scorso.

L’evoluzione delle Community su X

Introdotte nel 2021, le Community permettono agli utenti di interagire all’interno di sottogruppi più ristretti e basati su interessi specifici, in modo simile ai subreddit di Reddit. Nonostante i significativi cambiamenti apportati da Elon Musk dopo l’acquisizione di Twitter l’anno scorso, questa funzione è rimasta finora stagnante.

X è una delle poche piattaforme che consentono la presenza di contenuti per adulti. Tuttavia, sebbene i creatori di contenuti NSFW possano attualmente pubblicare materiale esplicito su X, non hanno la possibilità di monetizzarlo direttamente sulla piattaforma. L’introduzione delle Community NSFW potrebbe offrire loro un modo più diretto per raggiungere il proprio pubblico di riferimento.

X prudente sulle novità che impattano la monetizzazione

Tuttavia, resta da vedere se questa funzione verrà effettivamente implementata. In passato, sono state individuate possibili funzioni che avrebbero consentito ai creatori di monetizzare video a pagamento o DM, ma non si sono mai concretizzate. Inoltre, X non sembra intenzionata a modificare la sua posizione sulla monetizzazione dei contenuti per adulti, anche a causa delle difficoltà nel rilevare adeguatamente contenuti non consensuali e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Nonostante queste sfide, X afferma di aver compiuto progressi significativi nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori sulla piattaforma, con un notevole aumento delle sospensioni di account per violazione delle norme in materia nel 2023 rispetto all’anno precedente.