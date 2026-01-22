X copia gli Starter Pack di Bluesky, le liste di utenti da seguire

Quando si ha un’idea che funziona, è facile che a qualcuno venga in mente di copiarla… Bluesky ad esempio, ha inventato gli “Starter Pack”, liste curate di utenti consigliati da seguire che aiutano le persone a orientarsi sul social network e a trovare contenuti interessanti senza perdersi nel caos. La funzione ha avuto un successo enorme. E così X ha deciso di copiarla. Chiamandola esattamente con lo stesso nome: “Starterpacks”.

Elon Musk copia Bluesky: X lancia gli “Starterpacks”

Nikita Bier, responsabile del prodotto di X, ha annunciato che l’app introdurrà presto la propria versione delle liste. L’obiettivo è aiutare gli utenti a trovare account che corrispondano ai loro interessi in categorie come News, Politica, Moda, Tecnologia, Business, Salute, Gaming, Azioni, Meme e altro. Tutto molto utile, se non fosse che Bluesky lo fa già da mesi. E lo fa meglio.

Perché c’è una differenza fondamentale tra gli Starter Pack di Bluesky e gli “Starterpacks” di X. Su Bluesky, chiunque può creare e condividere le proprie liste. È un sistema decentralizzato, guidato dalla comunità, dove gli utenti decidono chi vale la pena seguire e curano raccolte personalizzate in base ai loro interessi. Su X, invece, le liste vengono create internamente dall’azienda. Nessun contributo degli utenti, solo X che decide chi merita di stare nelle liste e chi no.

Bier spiega che negli ultimi mesi X ha setacciato il mondo alla ricerca dei migliori profili in ogni nicchia e paese per compilare le liste. Ma chi decide quali sono i “migliori profili”? Quali criteri usa X? E soprattutto, considerando la direzione che la piattaforma ha preso sotto la guida di Musk, possiamo davvero fidarci che queste liste siano neutrali e rappresentative?

Perché il bello degli Starter Pack di Bluesky è proprio che sono fatti dagli utenti. Se qualcuno crea una lista pessima, semplicemente non viene usata. Se qualcuno fa una lista fantastica, si diffonde organicamente. È un sistema che funziona perché è basato sulla fiducia reciproca e sul giudizio collettivo della comunità.

La storia che si ripete

Le liste di utenti suggeriti non sono una novità per X. Esistevano già ai tempi di Twitter, quando la piattaforma era ancora giovane e cercava di aiutare gli utenti a trovare contenuti interessanti. Il problema era che finire nella lista dei suggeriti aumentava enormemente la popolarità e la base di follower di quegli account. Il che creava un sistema ingiusto: alcuni utenti ricevevano un boost artificiale semplicemente perché Twitter li aveva scelti. Altri, magari altrettanto interessanti, restavano nell’ombra. Le critiche furono pesanti, e nel 2010 Twitter rinnovò il sistema passando da liste create da redattori a liste determinate dagli algoritmi.

E ora X sta tornando al vecchio modello, liste create internamente, scelte dall’azienda, nessun input della comunità, dimenticando tutte le critiche ricevute dieci anni fa.

Tutti copiano Bluesky

X non è l’unica piattaforma a copiare gli Starter Pack di Bluesky. Threads di Meta ha iniziato a testare la propria versione nel dicembre 2024, e ha fatto le cose per bene: le liste sono create dagli utenti, proprio come su Bluesky. Vengono mostrate ai nuovi iscritti e nel feed “Per te”, per aiutare le persone a orientarsi sulla piattaforma.

Anche Mastodon, il social network decentralizzato, ha iniziato a sviluppare i propri “Packs”. Quindi l’idea di Bluesky si sta diffondendo ovunque, il che è normale: quando qualcosa funziona, tutti cercano di replicarlo. Solo che X ha copiato male, ha preso il nome, ha preso il concetto generale, ma ha tolto esattamente la parte che rendeva gli Starter Pack di Bluesky speciali. Il controllo degli utenti.

Il roll out

Bier ha precisato che gli Starterpacks saranno distribuiti a tutti gli utenti su X nelle “prossime settimane”. E la cosa divertente è che X probabilmente presenterà questa funzione come una grande novità, quando in realtà sta solo riciclando un’idea di Bluesky, peggiorandola.