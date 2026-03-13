X corre ai ripari sulla spunta blu dopo la sanzione europea

X ha alla fine deciso di apportare una serie di modifiche al proprio sistema di verifica dei profili in territorio europeo. La decisione da parte della piattaforma, guidata da Elon Musk, arriva dopo la multa pari a 120 milioni di euro ricevuta dalla Commissione europea e relativa al meccanismo di assegnazione della spunta blu, definito ingannevole per gli utenti.

La Commissione europea valuterà le soluzioni proposte da Elon Musk

Tutto è cambiato a partire dal 2022, quando Musk ha scelto di modificare il sistema di verifica dei profili rendendolo disponibile anche dietro pagamento di un abbonamento. In questo modo la spunta blu non è rimasta una prerogativa di personaggi pubblici e celebrità, come ai tempi di Twitter, ma è diventata accessibile praticamente a chiunque.

Ciò ha comportato chiaramente un po’ di confusione all’interno del social, in cui i profili verificati possono essere scambiati per affidabili in quanto evidenziati dal famigerato badge blu. Tale meccanismo si è scontrato nel Vecchio Continente con quanto affermato all’interno del Digital Services Act in termini di sicurezza digitale per gli utenti.

Ulteriori problematiche hanno riguardato una poca trasparenza nella gestione delle inserzioni pubblicitarie e nell’accesso ai dati della piattaforma da parte di ricercatori esterni. Come riportato da Bloomberg, X ha avuto tempo fino al 12 marzo per proporre una serie di soluzioni alternative al proprio metodo di verifica, evitando ulteriori sanzioni periodiche. La società però ha fatto ricorso e dovrà, di conseguenza, versare l’importo o fornire garanzie finanziarie entro il 16 marzo.