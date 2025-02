X denuncia Colgate, Lego, Nestlé, Pinterest e Shell

Prosegue lo scontro legale tra X e gli inserzionisti che hanno abbandonato il social network. L’azienda di Elon Musk ha esteso la denuncia presentata ad agosto 2024 ad altri membri della WFA (World Federation of Advertisers), tra cui Colgate, Lego, Nestlé, Pinterest e Shell. Nel frattempo, Amazon ha deciso di incrementare le spese di advertising.

Boicottaggio illegale sistematico

X ha denunciato WFA per la sua attività di “boicottaggio illegale sistematico” (come definita dalla CEO Linda Yaccarino) attraverso l’iniziativa GARM (Global Alliance for Responsible Media), successivamente chiusa per mancanza di fondi. Tra le aziende coinvolte c’erano inizialmente CVS Health, Mars, Orsted e Unilever. All’elenco è stata aggiunta anche Twitch a novembre 2024.

X ha ora esteso la denuncia ad altri sette inserzionisti: Abbott Laboratories, Colgate, Lego, Nestlé, Pinterest, Shell e Tyson Foods. Secondo X, queste aziende hanno cospirato per boicottare il social network riducendo gli investimenti in pubblicità. Tra novembre e dicembre 2022 non hanno più acquistato inserzioni perché non volevano essere associati a contenuti pericolosi o illegali.

L’azienda di Elon Musk afferma che il loro comportamento ha causato una diminuzione dell’advertising anche da parte della PMI e quindi perdite per miliardi di dollari. X chiede un risarcimento danni e un’ingiunzione permanente per impedire nuovamente il boicottaggio.

Amazon era una delle Big Tech che aveva ridotto le campagne pubblicitarie su X. Secondo il Wall Street Journal, il CEO Andy Jassy ha deciso di incrementare la spesa in advertising. Anche Apple potrebbe ritornare sul social network, dopo aver interrotto tutte le campagne a fine 2023. Probabilmente c’entra qualcosa l’amicizia di Musk con Donald Trump.