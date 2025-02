X deve consentire l'accesso ai dati in Germania

In base al Digital Services Act (DSA), le piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) devono consentire ai ricercatori di accedere ai dati pubblici. In seguito al rifiuto di X, un giudice tedesco ha ordinato all’azienda di Elon Musk di fornire queste informazioni a due organizzazioni. La giustizia francese ha invece avviato un’indagine per la presunta manipolazione degli algoritmi del social network.

X non rispetta l’obbligo del DSA

Il prossimo 23 febbraio si terranno in Germania le elezioni federali. Elon Musk ha iniziato ad usare X per supportare il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), ospitando anche una live chat con Alice Weidel, co-presidente di AfD.

German Society for Civil Rights (GFF) e Democracy Reporting International (DRI) avevano chiesto l’accesso ai dati pubblici per studiare l’influenza del social network sulle prossime elezioni federali e individuare eventuali interferenze nel processo elettorale tramite notizie false o ingannevoli. X ha negato la richiesta, nonostante l’obbligo previsto dal DSA.

Le due organizzazioni hanno quindi presentato una denuncia e il tribunale regionale di Berlino ha ordinato a X di consentire l’accesso ai dati. L’azienda di Elon Musk non aveva risposto alle precedenti richieste di informazioni, quindi dovrà pagare anche le spese processuali (6.000 euro).

La Commissione europea ha avviato un’indagine nei confronti di X a dicembre 2023. All’inizio di gennaio è stata estesa per coprire proprio la manipolazione delle informazioni e l’interferenza nel processo elettorale in Germania.

È inoltre probabile che sia stato modificato l’algoritmo dei suggerimenti per aumentare la visibilità dei post di destra. Sulla manipolazione degli algoritmi è stata avviata un’indagine da parte della giustizia francese, in seguito alla denuncia di un politico (Éric Bothorel).