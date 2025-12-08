X disattiva un account della Commissione europea

Dopo gli attacchi di alcuni esponenti di spicco dell’amministrazione Trump è arrivata la “vendetta” dell’azienda di Elon Musk. Nikita Bier, responsabile dello sviluppo di X, ha comunicato la chiusura dell’account pubblicitario della Commissione europea. Ciò non avrà tuttavia nessuna conseguenza reale, in quanto le campagne di advertising sono ferme da oltre due anni.

Musk chiede l’abolizione dell’Unione europea

La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 120 milioni di euro a X per la violazione del Digital Services Act. Le accuse sono tre: design ingannevole con la spunta blu, assenza di trasparenza pubblicitaria e divieto di accesso ai dati pubblici.

Alcuni politici di spicco dell’amministrazione Trump hanno affermato che il DSA è una legge di censura, in quanto ostacola la libertà di parola (in realtà, la multa non riguarda la moderazione dei contenuti). Elon Musk ha scritto che l’Unione europea dovrebbe essere abolita. Successivamente ha comunicato che l’app di X è prima in tutti i paesi europei, evidenziando la reazione degli utenti alla sanzione (senza però indicare la fonte).

Nikita Bier ha invece annunciato la chiusura dell’account pubblicitario della Commissione europea, in quanto sarebbe stato sfruttato un bug di Ad Composer, il tool che consente di creare e gestire le campagne di advertising:

Hai effettuato l’accesso al tuo account pubblicitario inattivo per sfruttare un exploit del nostro Ad Composer, ovvero per pubblicare un link che inganna gli utenti facendogli credere che si tratti di un video e per aumentarne artificialmente la visibilità. Come forse saprai, X ritiene che tutti debbano avere pari voce sulla nostra piattaforma. Tuttavia, sembra che tu ritenga che le regole non debbano applicarsi al tuo account. Il tuo account pubblicitario è stato chiuso.

Lo stesso Bier ha successivamente scritto che la Commissione europea non pubblica inserzioni dal 2021 e che il bug è stato corretto.

Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato:

La Commissione sta semplicemente utilizzando gli strumenti che le piattaforme stesse mettono a disposizione dei nostri account aziendali: è stato il caso dello strumento “Post Composer” in X. Ci aspettiamo che questi strumenti siano pienamente in linea con i termini e le condizioni delle piattaforme stesse, nonché con il nostro quadro legislativo.

Il portavoce ha aggiunto che le inserzioni a pagamento sono state sospese ad ottobre 2023 e la sospensione è ancora in vigore.