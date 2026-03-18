X down: Twitter non funziona il 18 marzo 2026 (update)

C’è un down in corso per X. Il social network di Elon Musk (ex Twitter) è fermo. Il layout si carica correttamente, ma al posto del solito feed con testi, immagini e video compare il messaggio Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare , come visibile nello screenshot qui sotto.

Come sempre accade in questi casi, il portale Downdetector restituisce una fotografia della situazione in tempo reale, basata sulle segnalazioni degli utenti. Non è chiaro cosa stia andando storto, se un sovraccarico dell’infrastruttura o altro. Lo stop sembra riguardare sia la versione desktop della piattaforma sia quella accessibile da applicazioni mobile.

I primi malfunzionamenti si sono manifestati questo pomeriggio, intorno alle ore 16. Da lì a poco, il primo picco dei feedback. Seguiremo la situazione con tutti gli aggiornamenti del caso.

Aggiornamento (18 marzo 2026, 16:52)

Segnalazioni in calo. Con tutta probabilità si è trattato di un down temporaneo per X. Ci sono ancora feedback inviati dagli utenti a Downdetector, ma il numero è in diminuzione. Abbiamo eseguito un altro test ed effettivamente in questo momento il feed con i post sembra caricare correttamente.

Aggiornamento (18 marzo 2026, 17:10)

Il problema si può considerare definitivamente rientrato. Non sappiamo cosa sia successo, ma se si è trattato di un guasto i tecnici della piattaforma sono intervenuti per risolverlo in breve tempo. È dunque scongiurato il rischio di un down prolungato, gli utenti di X possono tornare ad azzuffarsi sulle loro bacheche.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.