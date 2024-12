X Factor, la finale: anticipazioni e rivelazioni in anteprima

In diretta da Piazza Plebiscito a Napoli, questa sera andrà in onda la finale di X Factor: la potrai vedere in streaming su NOW. Qui è dove puoi conoscere le anticipazioni e le rivelazioni in anteprima sull’appuntamento più importante dell’anno per lo show.

Anticipazioni sulla finale di X Factor

Partiamo dai quattro concorrenti rimasti in gara: sono Lorenzo Salvetti, i Patagarri, Les Votives e Mimì. I primi tre fanno parte della squadra di Achille Lauro, l’ultima è invece nel team di Manuel Agnelli. Si esibiranno in tre manche, dal vivo, davanti al pubblico: My Song con un brano scelto direttamente dagli interpreti, Best Of con un medley di canzoni già eseguite e Inediti con una nuova proposta. Sappiamo che non ci saranno eliminazioni, ma che verrà solamente decretato il vincitore.

Alcuni numeri trapelati dalla conferenza stampa della vigilia: 650 persone al lavoro sull’allestimento, 20 postazioni per i fuochi d’artificio, un palco da 1.000 metri quadrati e 200 costumi di scena. Ci saranno anche due ospiti d’eccezione: Gigi D’Alessio nella sua Napoli e Robbie Williams, solista ed ex Take That.

Chi è il favorito per vincere questa edizione di X Factor? Le quote dei bookmaker vedono favoriti i Patagarri, che hanno fin qui convinto con la loro proposta Jazz. Seguono nell’ordine Lorenzo Salvetti, Mimì e Le Votives. Ricordiamo che il premio in palio è un contratto discografico del valore di 300.000 euro con Sony Music.

