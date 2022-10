Come vedere la prima puntata di X Factor in streaming

Terminate sei lunghe e tese settimane di selezioni con gli appuntamenti Last Call, la nuova edizione 2022 di X Factor è pronta per entrare nel vivo, con le esibizioni live. Questa sera andrà in scena la prima puntata, in programma per le ore 21:15, da guardare in diretta su Sky Uno e NOW e commentare sui social con l’hashtag #XF2022.

X Factor, stasera la prima puntata: guardala in streaming

La conduzione è affidata a Francesca Michielin, mentre la giuria è formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, ognuno a capo di un proprio roster che include al suo interno almeno una band. Ecco quali sono i nomi dei concorrenti in gara: Omini, Dadà (Gaia Eleonora Cipollaro), Linda Riverditi, Matteo Siffredi, Tropeo, Lucrezia Maria Fioritti, Disco Club Paradiso, Beatrice Quinta (Beatrice Maria Visconti), Matteo Orsi, Iako (Jacopo Rossetto), Joélle (Giorgia Turcato) e Santi Francesi.

Il live della prossima settimana, in programma per giovedì 3 novembre, sarà invece a tema: una puntata dal titolo MTV Generation. I cantanti eseguiranno infatti brani cult dell’epoca d’oro per la musica in televisione. La finalissima è in programma per l’8 dicembre.

Non mancheranno nemmeno gli ospiti: il primo è Elisa, redice da un tour di successo per l’album “Back to the future” e sul palco già questa sera. Come già scritto in apertura, è possibile guardare la puntata in diretta su Sky Uno e NOW.

