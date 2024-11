X Factor, la quarta live è qui: anticipazioni e rumor

È arrivato il momento della quarta live di X Factor. La puoi vedere in streaming su NOW questa sera, giovedì 14 novembre, alle ore 21:15. Lo show è finalmente entrato nel vivo, come testimoniano gli ascolti record fatti registrare la scorsa settimana. Per l’occasione, la serata è stata ribattezzata Hell Factor: un susseguirsi di artisti sul palco, senza sosta e con una doppia eliminazione in programma.

Le anticipazioni sulla quarta live di X Factor

Si parte con la giostra delle esibizioni di tutti i concorrenti, conclusa con la prima esclusione dalla gara. Poi toccherà alle cover, per arrivare al ballottaggio tra i due meno votati, con lo sconto finale a decretare il secondo escluso. A decidere saranno i quattro giudici, Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ognuno a guidare la propria squadra. La conduzione è stata affidata a Giorgia.

Secondo i rumor, i più quotati per la vittoria finale del talent sono Mimì Caruso, Francesca Siano (in arte Francamente), Laura Fetauh (Lowrah) e Lorenzo Salvetti. Si tratta comunque di un’edizione che si prospetta molto combattuta, fino alla fine. L’ultimo appuntamento andrà in scena il 5 dicembre.

Gli ospiti d’eccezione saranno i Negramaro, che eseguiranno in diretta il nuovo singolo Marziani per presentare in anteprima il loro album intitolato FREE LOVE, in uscita la prossima settimana. Prima di inizio puntata, invece, Gianluca Gazzoli condurrà Ante Factor, con backstage e anticipazioni.

Puoi vedere in streaming tutte le live e le puntate di X Factor su NOW, con il pass Entertainment proposto a soli 6,99 euro al mese se scegli l’abbonamento annuale. Include l’intero catalogo di serie TV e show della piattaforma da The Day of the Jackal a The Penguin, senza dimenticare Hanno Ucciso l’Uomo Ragno che racconta le origini degli 883.