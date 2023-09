X Factor: guarda in streaming l'ultima audizione

L’edizione 17 di X Factor sta finalmente per entrare nel vivo, con l’ultima audizione che sarà trasmessa questa sera, giovedì 28 settembre, a partire dalle ore 21:15. Sarà possibile vederla in streaming su NOW, in diretta oppure on demand quando lo si desidera. Si tratta di un passaggio decisivo e fondamentale per il talent show canoro, prima che inizi la fase dei bootcamp.

L’ultima audizione di X Factor: guardala in streaming

Sulle poltrone dei quattro giudici ci sono Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, quest’ultimo protagonista di un ritorno (ha preso il posto lasciato libero da Rkomi). Ognuno di loro sceglierà gli artisti emergenti che riterrà più meritevoli e li porterà nella propria squadra. Alla conduzione troviamo invece Francesca Michielin. Qui sotto, il video di una delle esibizioni andate in scena la scorsa settimana sul palco dell’Allianz Cloud di Milano.

Ricordiamo che, lo scorso anno, l’edizione 16 del talent è stata vinta dal duo Santi Francesi, componente della squadra capitanata da Rkomi.

Alle fasi delle audizioni e dei bootcamp seguirà poi la cosiddetta Last Call, l’ultima chiamata, in programma per la seconda metà di ottobre. Successivamente, prenderà il via il live show che porterà fino alla finalissima e all’assegnazione del titolo di vincitore.

Per vedere in streaming tutte le puntate di X Factor, in diretta oppure on demand, è sufficiente attivare un abbonamento a NOW, più precisamente al pass Entertainment. È lo stesso che permette di vedere gli show e gli episodi delle serie TV come 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, 4 Hotel di Bruno Barbieri, Winning Time, And Just Like That e molto altro ancora. Il prezzo? Oggi costa solo 6,99 euro al mese per un anno, grazie alla promozione in corso messa a disposizione dalla piattaforma di Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.