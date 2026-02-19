X lancia il player per i video verticali in stile TikTok

La metamorfosi di X continua. Quella che una volta era una piattaforma di testo, 140 caratteri, link, battute al vetriolo, sta cercando con insistenza crescente di trasformarsi in qualcosa che assomiglia sempre di più a TikTok. L’ultimo passo è un player video completamente riprogettato, annunciato dal responsabile prodotto Nikita Bier, che ha ammesso senza giri di parole che il precedente aveva disperatamente bisogno di un aggiornamento .

We're rolling out a few updates to video this week. We're starting with a new immersive video player, which badly needed a refresh. Available on iOS today. pic.twitter.com/sCDH8E0x91 — Nikita Bier (@nikitabier) February 16, 2026

Video verticali su X: il nuovo player a schermo intero che ricorda TikTok

Il nuovo player, in fase di roll out su iOS, permette di espandere i video a schermo intero con un singolo tap e di scorrere verso l’alto per passare al video successivo. Suona familiare? Infatti, è esattamente il meccanismo che ha reso TikTok il buco nero dell’attenzione che conosciamo, quello swipe verticale infinito che tiene incollati allo schermo mentre le ore evaporano.

Come ha spiegato Bier, il formato verticale, d’ora in avanti sarà quello preferito, e che X smetterà di ritagliare i video verticali in futuro. Chi posta scegliendo il formato quadrato o orizzontale sarà gentilmente disincentivato. Il player ora forza una visualizzazione a schermo intero che taglia i contenuti non verticali, senza la possibilità di guardarli nel formato originale.

E gli utenti hanno iniziato a protestare. Chi pubblica video musicali, clip cinematografiche, presentazioni orizzontali, ora si ritrova con video ritagliati in un formato che non era previsto. È il prezzo della standardizzazione verticale: funziona benissimo per i contenuti nativi, ma massacra tutto il resto.

Dopo la vendita di TikTok, X cerca il suo posto nel mondo…

Il mese scorso, le operazioni statunitensi di TikTok sono state vendute a un gruppo di investitori americani, un cambio di rotta che crea incertezza sulla piattaforma e potenzialmente apre spazi per i concorrenti. X vuole essere un’alternativa, quindi è ovvio che stia puntando su funzionalità video per attrarre creator e spettatori in cerca di una nuova casa.

L’aggiornamento del player si aggiunge al feed video verticale dedicato lanciato globalmente l’anno scorso. Bier ha anticipato che altre novità video sono in arrivo, confermando che X sta raddoppiando la puntata sul formato che domina il consumo mobile.

X vuole essere la piattaforma video del futuro, ma deve ancora dimostrare di saper gestire responsabilmente gli strumenti che ci mette dentro. Non solo il player, ma anche Grok, che recentemente ha scatenato polemiche gravi, dopo che gli utenti hanno scoperto che permetteva di creare immagini sessualizzate e di nudo di donne e minori. La funzione è stata successivamente limitata agli abbonati paganti, una restrizione che limita l’accesso, ma non risolve il problema di fondo.