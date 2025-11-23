X mostra info sull'account e vende gli username

X ha annunciato due novità nel fine settimana. Dopo i test effettuati a metà ottobre, l’azienda di Elon Musk ha iniziato ad aggiungere più informazioni sugli account, tra cui il paese in cui si trova l’utente. Gli abbonati Premium+ e Premium Business possono invece acquistare gli username inattivi tramite marketplace, come anticipato un mese fa.

Informazioni aggiuntive degli account

Il famoso segno di spunta blu veniva assegnato solo a specifiche categorie di utenti. In seguito all’arrivo del nuovo proprietario (Elon Musk) sono stati introdotti vari abbonamenti che includono segni di spunta blu, grigio e oro. È quindi sufficiente pagare per diventare utente “verificato”. Nikita Bier, Head of Product, aveva comunicato che le nuove informazioni servono per verificare l’autenticità dell’account.

A partire dal fine settimana, queste informazioni sono disponibili in tutto il mondo. Per venderle è necessario posizionare il puntatore del mouse o cliccare sul link che indica la data di iscrizione. Viene mostrata la posizione geografica, il numero di modifiche al nome utente e il tipo di connessione al social network (web o app). Per gli account con spunta blu è indicata anche la data di verifica. Per gli account governativi (spunta oro) non viene mostrata la posizione geografica per prevenire atti di terrorismo.

Nella pagina “Info sul tuo account” in Impostazioni > Privacy e sicurezza è possibile scegliere se mostrare il paese (ad esempio Italia) o il continente/area geografica (ad esempio Europa). Nikita Bier ha comunicato che verranno offerti altri modi per verificare l’autenticità dei contenuti.

Vendita degli username inattivi

Dopo un periodo di test per gli abbonati Premium Business, X ha aperto anche agli abbonati Premium+ il cosiddetto Handle Marketplace. Gli utenti possono ottenere gratuitamente gli identificativi prioritari, ovvero quelli che contengono nomi anagrafici o combinazioni di lettere, numeri e simboli.

All Premium+ and Premium Business members now have full access to the Handle Marketplace. Just open your Premium Hub on any device and tap the new link. We hope you find the handle you've always wanted. pic.twitter.com/QiG5qjlTQQ — Handle Marketplace (@XHandles) November 21, 2025

Gli identificativi rari sono invece a pagamento. In base alle FAQ, il prezzo più variare da un minimo di 2.500 dollari ad oltre un milione di dollari. Gli username inattivi sono quelli degli account dormienti, ovvero account per i quali non è stato effettuato un login negli ultimi 30 giorni.