X nasconderà tutti i like, al via il rollout

X sta per introdurre una modifica significativa al funzionamento dei “mi piace”. Già a partire da ieri, infatti, i like degli utenti sono nascosti per impostazione predefinita, una funzionalità precedentemente disponibile solo per gli abbonati a X Premium.

Secondo Haofei Wang, direttore dell’ingegneria di X, questa modifica mira a proteggere l’immagine pubblica degli utenti, poiché molte persone si sentono scoraggiate a mettere “mi piace” a contenuti considerati “spigolosi”. Elon Musk, proprietario di X, ha condiviso uno screenshot della notizia, sottolineando l’importanza di consentire agli utenti di mettere i like ai post senza subire attacchi per averlo fatto.

Yeah, we are making likes private. Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be "edgy" in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image. Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0 — Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024

L’obiettivo di Musk di enfatizzare le visualizzazioni dei post

Con l’introduzione dei like privati, la scheda “Mi piace” sui profili degli utenti verrà eliminata. Gli utenti potranno ancora vedere a chi sono piaciuti i loro post e il numero di like per tutti i post, ma non vedranno le persone a cui è piaciuto il post di qualcun altro, come confermato da Enrique Barragan, ingegnere software senior di X, che nel suo post su X chiarisce cosa comporta l’introduzione dei like privati.

some clarifications on the private likes change:

– you will be able to see who liked your posts

– you can see the like count for all posts / replies / etc

– you cannot see the people who liked someone else's post

– you cannot see others "Liked" tab on their profile — Enrique (@enriquebrgn) May 22, 2024

Alla fine dell’anno scorso, Musk aveva espresso il desiderio di eliminare completamente i pulsanti di azione per i tweet, ponendo maggiore enfasi sulle visualizzazioni dei post, chiamate anche “impressioni”. L’obiettivo era quello di rimuovere la sezione contenente i pulsanti “like” e “repost“, poiché Elon Musk riteneva che i “mi piace” non fossero poi così importanti.

Tendenza generale dei social media ad allontanarsi dal conteggio dei like

La decisione di X di nascondere i “mi piace” degli utenti segue una tendenza generale dei social media ad allontanarsi dal conteggio dei like. Secondo una fonte, questa mossa potrebbe essere interpretata come un tentativo di Musk di differenziare ulteriormente X da Twitter.