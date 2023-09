X Premium: verifica con documento d'identità

Le indiscrezioni di agosto erano corrette. X ha annunciato che gli abbonati Premium possono verificare l’account con un documento d’identità in alternativa al numero di telefono. La procedura è simile a quella richiesta da molte banche online. La seconda novità riguarda la scheda Mi piace del profilo.

Verifica con documento d’identità

Nella pagina del centro assistenza è scritto che la verifica dell’identità serve per finalità di sicurezza e protezione. L’autenticazione dell’account permette di prevenire l’impersonificazione, garantire agli utenti l’accesso a contenuti adatti all’età e proteggere dallo spam e dagli account malevoli.

L’azienda californiana promette inoltre una migliore esperienza utente. La verifica dell’identità consente di accedere ad alcune funzioni della piattaforma e di ricevere in futuro ulteriori vantaggi, tra cui una maggiore flessibilità nella modifica di foto del profilo, nome visualizzato o nome utente (handle).

La verifica dell’identità è disponibile in molti paesi, ma non ancora nel Regno Unito e in Europa, probabilmente a causa delle stringenti leggi sulla privacy. Nel pop-up mostrato all’avvio della procedura di verifica è scritto che deve essere usata la fotocamera del dispositivo per scattare una foto del documento d’identità e del volto dell’utente. Ecco perché X ha specificato nell’informativa sulla privacy che raccoglierà i dati biometrici (riconoscimento facciale)

I dati verranno inviati a X e dall’azienda israeliana Au10tix (che li conserverà per un massimo di 30 giorni).

Dall’inizio di agosto, gli abbonati a X Premium (ex Twitter Blue) possono nascondere il badge blu nel profilo. L’azienda californiana ha ora comunicato che possono nascondere anche la scheda Mi piace.

keep spicy likes private by hiding your likes tab 👀🌶️ available to Premium subscribers Premium > preferences > early access pic.twitter.com/52eJ6r2feG — X (@X) September 14, 2023

Non vengono però nascosti i like sui singoli post. Se l’utente non rinnova l’abbonamento, la scheda Mi piace sarà nuovamente visibile.