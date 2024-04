X pronta a lanciare la sua app TV, la conferma di Elon Musk

L’amministratore delegato di X, Linda Yaccarino, ha annunciato martedì l’imminente lancio di un’applicazione TV dedicata ai video caricati sul social network. L’app promette di portare “contenuti coinvolgenti in tempo reale” sulle smart TV degli utenti, offrendo un’esperienza di visione immersiva e personalizzata.

L’interfaccia dell’app X TV ricorda quella di YouTube, come mostrato in un video teaser condiviso da Yaccarino. Tra le caratteristiche principali dell’app, un algoritmo per i video di tendenza aiuterà gli utenti a rimanere aggiornati con i contenuti popolari su misura, mentre argomenti alimentati dall’intelligenza artificiale organizzeranno i video per tema.

Inoltre, l’app supporterà la visione cross-device, consentendo agli utenti di iniziare a guardare un video sul telefono e continuare a guardarlo sul televisore.

La trasformazione di X in una piattaforma video

Yaccarino sottolinea che l’applicazione TV di X sarà dotata di una ricerca video avanzata e sarà disponibile sulla maggior parte delle smart TV. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di lancio ufficiale, il dirigente assicura che l’app sarà disponibile “presto“.

Il lancio dell‘app TV rientra negli sforzi di Yaccarino per trasformare X in una piattaforma orientata ai video e favorevole alla libertà di parola. Attualmente, il social network offre show originali condotti da personaggi di spicco come l’ex deputata Tulsi Gabbard e l’ex conduttore di Fox Sports Jim Rome. Tuttavia, il mese scorso, Musk ha cancellato un accordo per un talk show con l’ex conduttore della CNN Don Lemon, dopo che questi era stato intervistato per il primo episodio dello show.

La concorrenza nel mercato dello streaming televisivo

L’annuncio di X arriva una settimana dopo che anche Truth Social, la piattaforma di social media di proprietà della società mediatica di Donald Trump, ha svelato il suo progetto di lanciare una piattaforma di streaming televisivo in diretta. Truth Social intende concentrarsi su “reti di notizie”, “canali religiosi” e “contenuti che sono stati cancellati o soppressi su altre piattaforme e servizi”.

Con l’ingresso di X nel mercato delle app TV e la concorrenza di piattaforme come Truth Social, il panorama dello streaming televisivo si prepara ad affrontare una nuova fase di innovazione e competizione. Chissà se gli utenti accoglieranno favorevolmente queste nuove proposte e quali effetti avranno sul modo in cui consumiamo i contenuti video.