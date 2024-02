X Risparmio Libero: 4% sui depositi senza vincoli

Conto Deposito X Risparmio Libero offre una soluzione per chi cerca un equilibrio tra rendimento e flessibilità nella gestione dei propri risparmi. Questo conto deposito proposto da Banca Aidexa offre un interesse del 4% loro annuo sulle somme depositate, senza vincoli.

Caratteristiche del Conto Deposito X Risparmio Libero

4% annuo lordo: Conto X Risparmio Libero offre un tasso d’interesse annuo lordo del 4%. Gli interessi vengono liquidati ogni tre mesi, direttamente sul conto deposito. Non sono previsti vincoli, ma è necessario rispettare una giacenza minima di 1000€. La giacenza massima è invece di 100.000€.

Libertà di prelievo: Contrariamente ai tradizionali conti deposito vincolati, X Risparmio Libero permette di ritirare le somme depositata in qualsiasi momento, offrendo massima flessibilità.

Sicurezza del capitale: I risparmi sono protetti al 100% dal Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (FITD), offrendo una garanzia di sicurezza sui depositi.

Nessun nuovo conto corrente obbligatorio: L’apertura di questo conto deposito non richiede l’apertura di un conto corrente dedicato, semplificando la procedura per l’utente.

Facilità di apertura online: Il processo di apertura del conto è semplice e completamente digitale, richiede alcuni documenti di base e un dispositivo con videocamera per la verifica dell’identità.

Supporto all’economia locale: Investendo i depositi nel finanziamento di progetti di piccole e medie imprese italiane, X Risparmio Libero contribuisce allo sviluppo economico del paese.

Come aprire un Conto X Risparmio Libero

L’apertura del Conto Deposito X Risparmio Libero è un processo digitale che può essere completato in pochi passaggi. Per completare la procedura è richiesto il Codice Fiscale, un documento di riconoscimento valido e l’IBAN del conto corrente per il trasferimento dei fondi. La verifica dell’identità si effettua tramite un dispositivo con videocamera, e una volta completata la procedura il conto viene attivato, e i dettagli del conto, compreso l’IBAN per i trasferimenti, vengono forniti via email.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Aidexa clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.