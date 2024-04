X Risparmio Libero: il conto deposito senza vincoli di Banca Aidexa

Avere un conto deposito che consente di risparmiare sulle proprie giacenze senza vincoli, garantendo una buona flessibilità, è sicuramente qualcosa di comodo, ed è quello che è possibile avere con X Risparmio Libero. Si tratta di un conto deposito davvero innovativo lanciato da Banca Aidexa, una giovane realtà finanziaria presente in Italia da 7 anni che offre prodotti finanziari pensati per i privati e per le aziende.

X Risparmio Libero: 3,5% senza alcun vincolo

X Risparmio Libero ti offre un tasso di interesse del 3,25% fino al 30 giugno 2025, con un conto deposito completamente tutelato dal Fondo Interbancario Tutela Depositi. Il rendimento viene calcolato sulla base delle giacenze giornaliere e liquidato ogni tre mesi sul tuo conto deposito. Ciò ti consente di svincolare i tuoi soldi quando vuoi, rispettando i limiti mini e massimi di giacenza. Inoltre, dopo l’apertura puoi aggiungere ulteriori somme da poter far fruttare.

Il conto deposito ti permette anche di finanziare indirettamente le piccole e medie imprese Italiane: mentre tu guadagni, Aidexa finanzia il tessuto imprenditoriale Nazionale, dandoti la possibilità di contribuirne alla crescita.

Aprire X Risparmio Libero è veramente semplice, tieni pronti codice fiscale, un documento di riconoscimento come carta d’identità o patente. Collegati quindi alla pagina ufficiale con un dispositivo munito di videocamera (smartphone, computer, tablet) per iniziare la procedura. Fai clic su “Apri X Risparmio” compilando tutti i campi e identificandoti. Non è necessario aprire un conto corrente con Aidexa, puoi collegarne uno di cui sei già titolare.

Una volta aperto, deposita i soldi sul conto deposito tramite l’IBAN associato per iniziare a risparmiare. Svincola i soldi quando vuoi emettendo un bonifico da libretto al conto corrente. Una volta terminato il periodo, il tasso di interesse passerà all0 0,5%.