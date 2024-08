X testa strumento per videoconferenze e sfida Zoom e Teams

L’ambizione di X, l’azienda di Elon Musk, sembra non conoscere limiti. Dopo aver dichiarato di voler competere con LinkedIn per gli annunci di lavoro e con PayPal per i pagamenti, ora X si prepara a sfidare colossi come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams nel campo delle videoconferenze.

A renderlo noto è stato Chris Park, dipendente di X, che ha rivelato come l’azienda abbia tenuto la sua prima conferenza interna utilizzando un nuovo strumento proprietario.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.

Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly… Microsoft Teams 🤠

Minimal feedback that is likely coming:

– better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C

— Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024