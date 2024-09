X vuole separare i messaggi diretti dal resto dell'app

X sta attualmente lavorando per “disaccoppiare” i messaggi diretti (DM) dalle altre funzionalità offerte all’interno dell’applicazione. Il ricercatore Nima Owji ha scoperto nel codice di back-end dell’app una nuova opzione che consentirà agli utenti di avviare funzionalità separate nei DM rispetto ad altri elementi. Ciò significa che sarà possibile bloccare i messaggi di qualcuno, pur continuando a vedere i suoi post nello streaming.

I DM su X utilizzabili separatamente

Musk ha spiegato che l’obiettivo di questa separazione è permettere agli utenti di utilizzare X come piattaforma di messaggistica, anche se non desiderano pubblicare contenuti pubblici. Sebbene questa possibilità sia già presente, l’idea è fornire un modo per usare X come strumento separato per il processo interattivo quotidiano, senza dover necessariamente collegarsi e controllare gli ultimi post per poter ancora usufruire dei DM.

DMs are being decoupled from public posting, so that if all you want to do is use this platform for messaging, but not post publicly, you can do so https://t.co/Z1hBwjcYJa — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024

La sfida di attirare gli utenti verso le nuove funzionalità di X

Le tante innovazioni introdotte da X per affermare la propria mission di “libertà di parola” suscitano interesse, ma hanno un difetto: mancano di una chiara utilità pratica per gli utenti rispetto alle alternative consolidate. Sono diversi gli ambiti su cui X sta lavorando, dallo strumento di videoconferenza fino ai pagamenti in-app. Ma nessuna di queste funzioni sembra superare nettamente, in termini di esperienza offerta, opzioni come Netflix, Zoom o PayPal, che gli utenti hanno già ampiamente adottato.

Ci si chiede dunque quale potrebbe essere l’incentivo concreto affinché le persone, al di là di generiche mission legate alla libertà di espressione, decidano di integrare X nelle loro abitudini digitali.

Al momento quindi, X sta chiaramente lavorando su una serie di opzioni diverse, ma nessuna di queste è migliore delle varie alternative, che la gente già usa. Certo, presto sarà possibile inviare messaggi separatamente su X, in modo da poterlo utilizzare principalmente come app di messaggistica. Ma alla gente interesserà?