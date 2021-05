L'easter egg della prima Xbox rimasto nascosto per vent'anni

Ha segnato l'evoluzione del mondo videoludico inserendosi nella console war tra Sony e Nintendo: la prima Xbox, quella commercializzata nel 2001, ha visto Microsoft ampliare con successo il proprio raggio d'azione nell'ambito gaming, oltrepassando i confini del territorio PC. Oggi, dopo vent'anni, viene svelato un easter egg rimasto nascosto da allora.

Svelato un easter egg della prima console Xbox

A farlo è uno degli sviluppatori al lavoro sulla dashboard della piattaforma, affidando le istruzioni per attivarlo alla redazione del sito Kotaku. Il risultato è quello visibile nel filmato in streaming di seguito.

I fortunati ancora in possesso della console possono provarci seguendo questi passaggi:

accedere a “Musica” e inserire un CD audio;

selezionare l'opzione “Copia” per effettuare il rip delle tracce, poi ancora “Copia” e “Nuova soundtrack”;

assegnare come nom2 “Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!” (la lettera “y” va ripetuta 26 volte);

confermare e attendere la fine dell'operazione;

al termine del processo, tornare al menu principale, selezionare “Impostazioni” e “Informazioni di sistema”.

A questo punto, invece della tradizionale schermata con informazioni a proposito della piattaforma e sul copyright, compaiono i nomi di chi all'epoca componeva il team al lavoro sulla dashboard.

Restando in casa Microsoft, a fine marzo è stato scoperto un altro easter egg, incluso però in Windows 95 e rimasto nascosto per un quarto di secolo. In ambito videoludico, il primo documentato risale al 1980 nel titolo Adventure per Atari 2006 (lo si può vedere qui sotto al minuto 9:32).

Lo sviluppatore Warren Robinett ha trovato il modo di includere il proprio nome nel gioco, nonostante l'opposizione di Atari.