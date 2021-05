Google I/O 2021: annunci attesi, anticipazioni e un easter egg

L'attesa è ormai agli sgoccioli: domani andrà in scena il Google I/O 2021, evento organizzato dal gruppo di Mountain View e dedicato in primis agli sviluppatori, ma che da sempre riserva sorprese e annunci di interesse per tutti. Un ritorno vero e proprio, considerando che l'edizione dello scorso anno è stata cancellata causa pandemia.

Google I/O 2021: Android 12 e non solo

Come sempre, non mancano rumor e anticipazioni della vigilia. Protagonista assoluto sarà Android 12, aggiornamento del sistema operativo che promette di intervenire in modo importante sugli elementi dell'interfaccia (e non solo). Restando in ambito software, potrebbero esserci novità anche per Wear OS, forse accompagnate dalla presentazione di Pixel Watch. Non è da escludere nemmeno l'arrivo di nuovi auricolari Pixel Buds (meno probabile lo smartphone Pixel 5a) e del processore custom GS101. Saranno poi quasi certamente chiamati in causa l'Assistente Google, l'infrastruttura cloud del gruppo di Mountain View e le soluzioni di intelligenza artificiale.

📸 Say "Ayy ooooh!" The #IOPhotoBooth is officially open for business. Jump in and take a selfie with 🐦 Dash, 🔥 Sparky, 🦖 Dino and 🤖 Android Jetpack → https://t.co/XHkIEbn220 Tag us when you’re done. We want to see who takes the best pic. See you tomorrow at #GoogleIO pic.twitter.com/qeT20Ld0si — Google Developers 🔜 at #GoogleIO (@googledevs) May 17, 2021

Per ingannare l'attesa c'è un simpatico easter egg, integrato direttamente nella homepage del sito ufficiale (la stessa da tenere d'occhio per seguire l'evento): un omaggio al classico Breakout del gaming. Per scovarlo e iniziare a giocare è sufficiente scorrere la pagina fino in fondo.

L'appuntamento con Google I/O 2021 è fissato per domani, martedì 18 maggio, quando alle 19:00 (ora italiana) andrà in scena il keynote di apertura con protagonista il CEO Sundar Pichai.