Xbox Breaker Series: tre controller, tre personalità

Microsoft ha appena alzato il sipario sulla nuova Breaker Series, una collezione di tre controller wireless Xbox in edizione speciale, ognuno con un’identità visiva forte e distintiva. È la prima volta che l’azienda presenta contemporaneamente tre varianti esclusive, pensate per chi vuole portare stile e carattere anche nel modo in cui gioca.

Ice, Storm e Heart Breaker: i nuovi controller Xbox in edizione speciale

Elegante e glaciale, l’Ice Breaker Special Edition si distingue per il suo design blu ghiacciaio con finitura satinata e traslucida. L’effetto visivo richiama frammenti di cristallo, mentre le sfumature di blu sulle levette e sui pulsanti ABXY aggiungono profondità. Le impugnature testurizzate completano l’estetica con un tocco di precisione.

Storm Breaker è il più sofisticato della serie. Nero, bianco, grigio e argento si fondono in una palette elegante, arricchita da riflessi argentati che emergono quando il controller viene inclinato alla luce. Un design pensato per chi ama la sobrietà, ma non rinuncia a un tocco di stile.

Il più vivace dei tre, Heart Breaker è un’esplosione di rosa, viola e blu. La parte superiore traslucida crea un effetto tridimensionale, rendendolo un vero pezzo da collezione. Perfetto per chi vuole farsi notare, anche nel gaming.

Prestazioni solide e compatibilità totale

Tutti i controller della Breaker Series mantengono le caratteristiche tecniche del modello standard: impugnature gommate, grilletti testurizzati, connessione via Bluetooth, Xbox Wireless e USB-C. Funzionano con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows, Android e iOS. Ogni confezione include due batterie AA rimovibili.

Disponibilità e prezzo

I controller sono già disponibili per il preordine sul Microsoft Store, con spedizioni previste dal 9 settembre. Il prezzo è di 79,99 dollari, leggermente più alto rispetto ai modelli base, in linea con la recente revisione dei listini Xbox.