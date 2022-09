Xbox Game Pass: come funziona e quanto costa il Piano Famiglia

Il Piano Famiglia di Xbox Game Pass è stato ufficialmente lanciato in Irlanda e Colombia. Sono i paesi scelti come test prima di distribuire la novità anche al resto del mondo: chiamato Game Pass Friends and Family, il piano permette di condividere l’abbonamento Ultimate tra 5 account.

Il costo, come si legge sul sito ufficiale irlandese di Xbox, è di 21,99 euro al mese, quasi 10 euro in più rispetto il piano Ultimate singolo. Il vantaggio però risiede proprio nella possibilità della condivisione con altre persone, apparentemente senza stringenti limiti.

Xbox Game Pass: abbonamento condiviso tra 5 account senza grossi limiti

Una FAQ precisa come funziona il nuovo piano di abbonamento. Un account primario sarà responsabile dei pagamenti e l’unico ad avere il potere di aggiungere membri al proprio gruppo, fino ad un massimo di 5. L’iscrizione può essere condivisa con persone che vivono nel proprio stesso paese o area geografica.

C’è qualche limitazione volta a scoraggiare qualsiasi speculazione. Un account primario può invitare fino ad un massimo di 8 persone all’interno di un gruppo nel corso di un anno. A loro volta, coloro che vengono aggiunti possono essere inseriti come membri di un abbonamento soltanto per un massimo di due volte l’anno. Infine, soltanto l’account primario può condividere i privilegi di Game Pass Ultimate con altri profili presenti sulla console.

Microsoft ha presentato anche il piano di conversione nel caso si volesse passare da un abbonamento attuale al nuovo Game Pass Friends and Family:

30 giorni di Game Pass Ultimate = 18 giorni Game Pass Friends and Family

30 giorni di Game Pass per Console = 12 giorni Game Pass Friends and Family

30 giorni di PC Game Pass = 12 giorni Game Pass Friends and Family

30 giorni di Xbox LIVE Gold = 12 giorni Game Pass Friends and Family

30 giorni di EA Play = 6 giorni Game Pass Friends and Family

Il piano, come detto, è al momento attivo soltanto in Irlanda e Colombia. Dopo un periodo di test arriverà anche negli altri paesi nei prossimi mesi, Italia inclusa.

