Xbox Game Pass Ultimate è ancora al prezzo vecchio su Amazon

Una segnalazione veloce, di cui approfittare finché in tempo: l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate è ancora fermo al prezzo vecchio su Amazon. Microsoft ha appena annunciato un aumento significativo (ben 9 euro in più al mese, per molti insostenibile), meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione prima del rincaro. È solo una questione di tempo.

Ancora 17,99 euro per l’abbonamento Ultimate

Nel momento in cui scriviamo, il codice per un mese di abbonamento è venduto dall’e-commerce ancora a 17,99 euro. Sul sito ufficiale è invece già passato a 26,99 euro, come da nuovo tariffario. Un rincaro significativo, che sta facendo discutere e ha creato parecchio malumore tra i giocatori. Tra i titoli più recenti inseriti al day one c’è anche Hollow Knight: Silksong, mentre nelle prossime settimane arriverà Ninja Gaiden 4.

Ecco tutto quanto è incluso nella formula Ultimate di Xbox Game Pass, il piano più completo tra quelli proposti da Microsoft.

Più di 400+ giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati;

nuovi giochi il giorno del lancio, compresi nuovi titoli pubblicati da Xbox e giochi di terze parti;

EA Play e Classici Ubisoft+ inclusi;

giochi in streaming alla massima qualità e con tempi di attesa più brevi;

guadagna fino a 100.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards;

vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone;

multiplayer online su console.

Il risparmio è garantito anche scegliendo l’abbonamento di tre mesi a 53,99 euro. Come scritto in apertura, Amazon potrebbe scambiare il listino da un momento all’altro. Si consiglia dunque agli interessati di non perdere tempo. In seguito all’acquisto si riceverà il codice da inserire per riscattare il periodo di accesso al servizio.