 Xbox Game Pass Ultimate è ancora al prezzo vecchio su Amazon
Annunciato un significativo aumento di prezzo per l'abbonamento Ultimate di Xbox Game Pass, ma Amazon non ha ancora ritoccato il listino.
Entertainment Videogame
Una segnalazione veloce, di cui approfittare finché in tempo: l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate è ancora fermo al prezzo vecchio su Amazon. Microsoft ha appena annunciato un aumento significativo (ben 9 euro in più al mese, per molti insostenibile), meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione prima del rincaro. È solo una questione di tempo.

Compra l’abbonamento al prezzo vecchio

Ancora 17,99 euro per l’abbonamento Ultimate

Nel momento in cui scriviamo, il codice per un mese di abbonamento è venduto dall’e-commerce ancora a 17,99 euro. Sul sito ufficiale è invece già passato a 26,99 euro, come da nuovo tariffario. Un rincaro significativo, che sta facendo discutere e ha creato parecchio malumore tra i giocatori. Tra i titoli più recenti inseriti al day one c’è anche Hollow Knight: Silksong, mentre nelle prossime settimane arriverà Ninja Gaiden 4.

Alcuni dei giochi inclusi nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate

Ecco tutto quanto è incluso nella formula Ultimate di Xbox Game Pass, il piano più completo tra quelli proposti da Microsoft.

  • Più di 400+ giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati;
  • nuovi giochi il giorno del lancio, compresi nuovi titoli pubblicati da Xbox e giochi di terze parti;
  • EA Play e Classici Ubisoft+ inclusi;
  • giochi in streaming alla massima qualità e con tempi di attesa più brevi;
  • guadagna fino a 100.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards;
  • vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone;
  • multiplayer online su console.

Xbox Game Pass Ultimate – 1 Mese Abbonamento – Xbox / Windows PC / Cloud – Download Code

Compra l’abbonamento al prezzo vecchio

Il risparmio è garantito anche scegliendo l’abbonamento di tre mesi a 53,99 euro. Come scritto in apertura, Amazon potrebbe scambiare il listino da un momento all’altro. Si consiglia dunque agli interessati di non perdere tempo. In seguito all’acquisto si riceverà il codice da inserire per riscattare il periodo di accesso al servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
2 ott 2025
