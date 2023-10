Xbox: Microsoft blocca i controller di terze parti

Microsoft bloccherà l’uso di controller e altri accessori non autorizzati per Xbox a partire dal 12 novembre. Nella pagina di supporto viene spiegato il significato dei messaggi di errore mostrati, quando l’utente collega alla console gli accessori che non hanno ricevuto la licenza.

Solo controller autorizzati dal 12 novembre

Molti utenti hanno scoperto la novità, quando sullo schermo della TV è apparso un messaggio con il codice di errore 0x82d60002 che evidenziava l’uso di un accessorio non autorizzato. La pagina del supporto conferma che, dopo la visualizzazione del codice di errore, l’utente può usare l’accessorio per due settimane. Alla scadenza verrà mostrato il codice 0x82d60003 e l’accessorio verrà bloccato.

Alcuni produttori hanno già avvisato gli utenti. Brook Gaming ha scritto su X che i suoi ingegneri sono già al lavoro per sviluppare una soluzione. Un portavoce di Microsoft ha dichiarato che solo gli accessori originali Xbox e quelli autorizzati (c’è il logo “Designed for Xbox“) garantiscono performance, sicurezza e una migliore esperienza di gaming.

La maggioranza dei controller autorizzati sono “wired” (con filo), ma molti gamer preferiscono i controller wireless. Qualcuno ipotizza che l’obiettivo di Microsoft sia bloccare i cosiddetti “cheat device“. Quelli di Cronus e XIM possono simulare mouse e tastiera, dando un vantaggio competitivo nei giochi FPS, come Call of Duty. Ma gli accessori Cronus e XIM sono anche usati dagli utenti con disabilità. Non è noto se verranno bloccati dal 12 novembre.