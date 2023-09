Xbox Serie S+Starfield in sconto: OFFERTA SPAZIALE

Starfield è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questa stagione: oggi Amazon lo propone in sconto nella sua Digital Premium Edition ricca di contenuti extra, insieme alla console next-gen Xbox Series S di Microsoft. Chi sceglie di approfittarne ed effettuare subito l’ordine riceverà il tutto direttamente a casa già entro domani.

Esplora lo spazio con l’offerta su Xbox e Starfield

Il gioco non ha certo bisogno di presentazioni: nuovo capolavoro Bethesda, spalanca le porte di un universo tutto da esplorare, cimentandosi in avventure diverse su ogni pianeta visitato. È ovviamente incluso il controller wireless ufficiale, nella sua colorazione bianca tradizionale, come visibile qui sotto. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare Xbox Series S e Starfield Digital Premium Edition al prezzo finale di 386 euro invece di 409 euro come da listino, con un risparmio di 23 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello. È in offerta anche il bundle con la versione Digital Standard Edition del gioco, al prezzo di 356 euro.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà tutto entro domani direttamente a casa, senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.