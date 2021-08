Xbox Series S disponibile su Amazon e IN SCONTO

La console next-gen di casa Microsoft, il modello Xbox Series S, è disponibile in questo momento su Amazon in sconto, con spedizione gratuita e immediata. Se sei pronto a immergerti nella nuova generazione videoludica, ti basta un click.

Next-gen: Xbox Series S in offerta su Amazon (fino al sold out)

Tra le specifiche tecniche trova posto la CPU octa core Zen 2 personalizzata e affiancata da una GPU custom, per sprigionare 4 TFLOPS di potenza e offrire così performance senza compromessi e un'esperienza di livello assoluto. Ci sono anche la tecnologia Velocity Architecture implementata e un'unità SSD estremamente reattiva che riduce a zero i tempi di caricamento. Per tutti gli altri dettagli puoi fare riferimento alla scheda del prodotto.

In dotazione il controller wireless ufficiale ottimizzato da Microsoft rispetto al predecessore. Oggi per l'edizione Standard di Xbox Series S ti bastano 284,99 euro invece di 299,99 euro, ma solo prima del prossimo sold out: cosa stai aspettando?