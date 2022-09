Xbox Series S con FIFA 23 gratis: APPROFITTANE ORA

Ottima offerta a sorpresa dal gruppo di Redmond, che propone la console Xbox Serie S con FIFA 23 in regalo: tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è effettuare l’ordine sullo store ufficiale Microsoft. Considerando la scarsa disponibilità delle console next-gen sul mercato (il caso più significativo è quello di PS5), si tratta di un’ottima occasione e non fatichiamo a immaginare che in molti ne beneficeranno.

Super offerta Microsoft: FIFA 23 in regalo con Xbox Serie S

La piattaforma ha 512 GB di memoria interna (SSD NVMe) in dotazione per il salvataggio di giochi e aggiornamenti. Sotto la scocca si nascondno una CPU octa core Zen 2 custom, affiancata da una GPU che raggiunge i 4 TFLOPS di potenza. Per altre informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

La nuova simulazione calcistica di EA Sports è inclusa in omaggio nella sua versione digitale. Si tratta dell’edizione digitale di FIFA, dal valore pari a 79,99 euro. Tra le novità introdotte dallo sviluppatore segnaliamo la tecnologia HyperMotion2 per un realismo ancora più elevato dell’azione in campo, senza ovviamente dimenticare licenze ufficiali (torna anche la Juventus) o le rose e le divise aggiornate. La data di uscita è fissata nel 30 settembre.

Senza perdere altro tempo, è possibile puntare in direzione dello store Microsoft ufficiale per acquistare la propria Xbox Serie S con il gioco in regalo.

