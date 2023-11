Xbox Series S + Forza Horizon 5 Premium: sconto INCREDIBILE su Amazon!

State ancora aspettando il momento giusto per entrare a far parte della next-gen videoludica? Allora non dovreste farvi scappare la promozione di Amazon per portarvi a casa l’Xbox Series S + Forza Horizon 5: Premium a soli 371 euro. Potreste effettuare il pagamento anche a rate con Cofidis e il prezzo finale è tra i più bassi di sempre per questa importante accoppiata.

Xbox Series S + Forza Horizon 5: Premium, caratteristiche principali

La console vi arriverà a casa con un controller Xbox, cavo HDMI e cavo di alimentazione. Con l’Xbox Series S potrete approcciarvi alla next-gen senza spendere grosse cifre come con la PlayStation 5 o la sorella maggiore Xbox Series X ed entrerete nel nuovo mondo videoludico da entry-level. Completamente digitale e dotata di disco SSD da 512GB per mettere al suo interno numerosi giochi, dà il meglio di sé con un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate.

Forza Horizon 5: Premium consente di gareggiare in paesaggi ottimi e in continua evoluzione del mondo messicano attraverso una guida divertente e illimitata con centinaia di auto tra le migliori del mondo. Esplorerete mondi sorprendenti e suggestivi così da poter scoprire deserti, giungle, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, vasti canyon e un imponente vulcano innevato.

Immergetevi in una lunga battaglia con centinaia di sfide che vi ricompenseranno per esservi impegnato nelle attività che amate. Incontrate nuovi personaggi e scegliete gli obiettivi delle loro missioni. Affrontate maestosi eventi meteorologici come le imponenti tempeste di polvere o le intense tempeste tropicali mentre le uniche e dinamiche stagioni messicane cambiano ogni settimana: non ci saranno mai due stagioni uguali.

La disponibilità non è limitata come un tempo, tuttavia l’offerta potrebbe durare poco quindi vi consigliamo di affrettarvi perché un prezzo del genere non è comune: solo 371 euro con Forza Horizon 5: Premium compreso nel prezzo. Infine con Amazon Prime potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

