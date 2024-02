Xbox Series S+Game Pass Ultimate: guarda CHE SCONTO

Appassionati di gaming, questa offerta di Amazon è per voi: la console Xbox Series S, nel bundle che include ben 3 mesi di Game Pass Ultimate, oggi è in forte sconto. C’è anche il controller wireless ufficiale, progettato da Microsoft per un’esperienza senza compromessi.

Offerta Amazon su Xbox Series S+Game Pass Ultimate

Tra i giochi presenti nella sottoscrizione, da scaricare e lanciare subito senza dover affrontare altre spese, ci sono titoli AAA come Starfield con il suo immenso universo da esplorare, quelli della saga Assasin’s Creed, i remake di Resident Evil 2 e 3 per gli amanti dei survival horror, il fenomeno del momento Palworld e l’intramontabile FIFA 23. Le prestazioni della piattaforma sono quelle tipiche di una next-gen, mossa da un comparto hardware di alto livello in grado di raggiungere un framerate da 120 fps per una fluidità impeccabile. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni.

Al prezzo finale di soli 259 euro, l’offerta sul bundle che unisce Xbox Series S (nella versione Robot White con unità da 512 GB per i salvataggi) e 3 mesi di abbonamento al servizio Game Pass Ultimate (dal valore commerciale di circa 45 euro), è un’occasione da cogliere al volo. È sufficiente pensare che la spesa è inferiore a quella della sola console. Lo sconto di Amazon è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon,

Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita e sulla consegna immediata: se scegli di effettuare l’ordine adesso potrai iniziare a divertirti già entro domani. Non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione: vale la pena metterla subito nel carrello per non lasciarsi sfuggire l’affare. Cosa stai aspettando?