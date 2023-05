Xbox Series S in bundle con 4 giochi incluso il nuovo Star Wars

Sei pronto ad entrare in azione con il meglio della tecnologia e dell’intrattenimento? Allora non perdere il bundle Xbox Series S Gilted Hunter, disponibile su Amazon a un prezzo incredibile: solo 329,99 euro invece di 363,98 con una copia di Star Wars Jedi Survivor. Risparmia il 9% e porta a casa una console di nuova generazione con un carico incredibile di divertimento grazie ai contenuti di questo bundle.

Xbox Series S Gilted Hunter con Star Wars: il bundle da non perdere

Il bundle include la console Xbox Series S, il sistema compatto e totalmente digitale di Microsoft che vanta un’architettura personalizzata che supporta il ray tracing, il 4K upscaling, il 120 FPS e il Quick Resume. Inoltre, grazie al disco SSD da 512 GB, potrai scaricare e avviare i tuoi giochi in pochi secondi.

Al suo interno troverai una copia digitale di Star Wars Jedi Survivor, l’ultimo capitolo della saga videoludica ambientata nella galassia lontana lontana. In questo gioco, vestirai i panni di un giovane Padawan sopravvissuto all’Ordine 66 e inseguito dall’Impero. Dovrai usare la Forza, la spada laser e le tue abilità per sfuggire ai nemici, esplorare pianeti sconosciuti e scoprire i segreti dei Jedi. Il gioco offre una grafica spettacolare, una storia avvincente e un gameplay dinamico e coinvolgente.

E naturalmente ci sono i contenuti base di questo bundle che comprendono 9 oggetti cosmetici di gioco e valuta virtuale per Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Potrai personalizzare il tuo personaggio con costumi, adesivi, potenziamenti e molto altro. Inoltre, potrai spendere 1.000 V-buck per Fortnite, 1.000 crediti per Rocket League e 1.000 Show-Buck per Fall Guys per acquistare i tuoi contenuti preferiti.

Non lasciarti scappare questa offerta limitata e approfitta subito del bundle Xbox Series S Gilted Hunter con Star Wars Jedi Survivor a 329,99 euro. Preparati a centinaia di ore di divertimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.