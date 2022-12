Xbox Series S in regalo per Natale: offertissima Amazon

Hai voglia di next-gen ma le tue tasche piangono? Allora, invece di andare alla ricerca di una PlayStation 5 o di una Xbox Series X, perché non puntare sulla piccola, ma velocissima Xbox Series S? Puoi acquistarla adesso su Amazon in sconto a 245 euro e riceverla prima di Natale.

La disponibilità è infatti immediata e la consegna Prime ti permetterà di riceverla in tempo per le feste. Se non hai Amazon Prime, ti suggeriamo di approfittare subito della tua prova gratis di 30 giorni.

Xbox Series S: la console next-gen per tutte le tasche

Con Xbox Series S metti le mani sulla console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Un sistema di ultima generazione all-digital che ti permette di giocare ai titoli next-gen ad un prezzo straordinario.

Questa console punta tutta sul digitale e sul disco SSD da 512GB in cui puoi conservare i tuoi giochi acquistati in digitale o scaricati tramite un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Il pacchetto include una console Xbox Series S, un controller wireless per Xbox, il cavo HDMI ad alta velocità e il cavo di alimentazione. Piccola, elegante, la posizioni e installi facilmente e sei subito pronto per iniziare e hai anche l’accesso a quattro generazioni di giochi Xbox grazie alla retrocompatibilità.

Xbox Series S può essere il tuo regalo di Natale per giocare ai titoli di ultima uscita ad un prezzo incredibile: solo 245 euro, con spedizione Prime inclusa. Non ti serve sapere altro.

