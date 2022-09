Xbox Series S oggi è in sconto su Amazon

Chi sta cercando una console next-gen in grado di offrire un’esperienza di gaming con supporto ai titoli più recenti ha oggi la possibilità di acquistare Xbox Series S a prezzo scontato su Amazon. Non sappiamo per quanto rimarrà valida l’offerta: il consiglio per gli interessati è di procedere all’ordine prima del quasi inevitabile sold out.

Console next-gen in offerta: Xbox Series S

Tra le specifiche tecniche nascoste sotto la scocca spiccano una CPU octa core Zen 2 custom, una GPU in grado di raggiungere i 4 TFLOPS di potenza e un’unità SSD NVMe personalizzata da 512 GB. Tra i giochi supportati citiamo Forza Horizon 5 per gli appassionati di motori, Elden Ring per chi preferisce il genere action RPG e Halo Infinite per un’esperienza sparatutto di alto livello. Tra pochi giorni arriverà anche la simulazione calcistica FIFA 23. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, Xbox Seris S è acquistabile al prezzo finale di soli 272 euro, con vendita e spedizione gratuita gestite direttamente da Amazon: se la ordini subito, domani sarà collegata al tuo televisore.

