Xbox Series X su Amazon: arriva prima di Natale

Xbox Series X torna oggi in vendita su Amazon, a sorpresa, con consegna garantita prima di Natale: poche le unità a disposizione, meglio approfittarne prima dell’inevitabile sold out per riuscire a metterla sotto l’albero.

Ultima chiamata: una Xbox Series X per Natale

Chi la acquista subito, scegliendo tra la soluzione di pagamento in un’unica tranche oppure in cinque rate mensili, la riceverà entro domenica 18 dicembre. Avrà così poi il tempo necessario per incartarla e metterla sotto l’albero. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Xbox Series X è in vendita oggi su Amazon al prezzo ufficiale di 499 euro, senza alcun rincaro come spesso accade con le console next-gen. È ovviamente incluso nella confezione il joypad wireless ufficiale.

La piattaforma non ha bisogno di presentazioni. Progettata da Microsoft per offrire un’esperienza di gaming senza compromessi, impiega un’unità SSD personalizzata con Xbox Velocity Architecture per azzerare i tempi di caricamento. La potenza di calcolo sprigionata dal comparto hardware è sufficiente per gestire con disinvoltura e al massimo della qualità anche i titoli più complessi.

