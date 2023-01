Xbox Series X disponibile su Amazon a prezzo di listino

Ieri è toccato alla PS5, oggi alla Xbox Series X: la console next-gen di casa Microsoft è tornata in vendita su Amazon. La buona notizia è che la puoi acquistare a prezzo di listino, senza alcun rincaro come invece visto più volte nell’ultimo periodo. Un’ottima occasione per chi desidera allungare le mani sulla piattaforma e sulle sue enormi potenzialità.

Di nuovo in vendita Xbox Serie X su Amazon

Si tratta dell’edizione Standard con lettore per i giochi su disco, progettata dal gruppo di Redmond per un’esperienza senza compromessi. Sotto la scocca nasconde un’unità SSD personalizzata con Xbox Velocity Architecture, per azzerare i tempi di caricamento. Inoltre, la potenza di calcolo sprigionata dal comparto hardware è sufficiente per gestire con disinvoltura e al massimo della risoluzione anche i titoli più complessi. Maggiori informazioni nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la console next-gen Xbox Series X di Microsoft al prezzo di 499,99 euro come da listino, direttamente da Amazon. Volendo, puoi anche pagare a rate, con una spesa di 100 euro per cinque mensilità. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

