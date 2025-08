Digitale Terrestre e problemi di segnale: tempi lunghi per una soluzione

Una delle spine nel fianco degli italiani sono i problemi di segnale del digitale terrestre che rendono difficile per molti utenti e in diverse zone d’Italia ricevere i canali della piattaforma. Questi disagi durano da ormai molto tempo e, secondo voci interne di addetti ai lavori, sembra che i tempi per una soluzione definitiva siano ancora lontani.

Nello specifico, esistono zone in cui alcuni canali non sono per nulla sintonizzabili, mentre altri presentano problemi di trasmissione solo in determinati orari o in particolari condizioni meteo. In altre zone è invece impossibile ricevere l’offerta di intrattenimento del digitale terrestre. Una situazione per certi versi snervante e che richiederebbe interventi mirati e rapidi.

Tuttavia, la struttura di distribuzione delle trasmissioni delle varie emittenti è particolarmente complessa ed economicamente costosa. Per questo risulta complicato portare il segnale in alcune aree, come ad esempio alcune aree montane. Nondimeno al mare, in zone dove le abitazioni sono state costruite in avvallamenti particolarmente profondi rispetto alla posizione dei ripetitori.

Digitale Terrestre: soluzioni fai da te ai problemi di segnale

Contro i problemi di segnale del digitale terrestre molti hanno trovato soluzioni fai da te. Ad esempio l’installazione di un’antenna satellitare, tramite la quale ora ricevono tutti i canali distribuiti tramite piattaforma satellitare. Ovviamente, questa soluzione ha un suo costo che non viene rimborsato dallo Stato.

La critica mossa dalle associazioni in difesa dei consumatori è che chi vive ogni giorno queste difficoltà deve comunque pagare l’abbonamento radiotelevisivo italiano che viene decurtato direttamente in bolletta. Ricordiamo però che è possibile richiedere l’esonero dal Canone Rai se non si possiedono apparecchi con sintonizzatore radiotelevisivo.

Inoltre, l’emittente pubblica italiana sta mettendo a disposizione gratuitamente la Smart Card Satellitare Rai, per la visione gratuita dei canali Rai via satellite. Infatti, sul sito ufficiale a conferma si legge: