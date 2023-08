Xbox Series X in offerta su Amazon (anche a rate): in tempo per Starfield

Questa promozione è perfettamente sincronizzata con l’attesissimo lancio di Starfield, il nuovo gioco di ruolo sviluppato da Bethesda, il team dietro titoli di successo come Skyrim e Fallout 4.

Starfield promette di portarti in avventure spaziali epiche e acquistando Xbox Series X insieme a un abbonamento a Xbox Game Pass, avrai accesso al gioco senza costi aggiuntivi. Iltitolo è in uscita il 6 settembre, quindi questo è il momento ideale per prendere la tua Xbox e prepararti per questa esperienza epica.

Xbox Series X è una console che si propone di ridefinire il concetto di gioco con la sua potenza e velocità. Dotata di 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, DirectX Raytracing e un’unità SSD personalizzata, la Series X ti consente di immergerti in grafiche straordinarie e realismo visivo.

Gioca in 4K e ottieni il massimo da ogni istante di gioco grazie a Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e la possibilità di raggiungere fino a 120 fotogrammi al secondo. Tutto ciò è reso possibile grazie all’innovativa Xbox Velocity Architecture, che garantisce prestazioni fluide e ininterrotte.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di entrare nell’era del gaming di nuova generazione con Xbox Series X. Approfitta dell’offerta su Amazon a soli 499 euro e preparati ad esplorare mondi virtuali incredibili e a vivere avventure indimenticabili, come il prossimo Starfield.