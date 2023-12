Xbox Series X: solo 399€ su Amazon, anche Tasso Zero

Perfetta per te o come regalo, la Xbox Series X è la console ideale per chi ama il gaming senza compromessi né rinunce. Acquistala ora a soli 399,85 euro, invece di 549,99 euro. Questa super offerta la trovi solo su Amazon al suo minimo storico. Tra l’altro, se sei cliente Prime, puoi anche decidere di pagarla in comode rate con il Tasso Zero di Cofidis. In più, la consegna gratuita e veloce è inclusa nel prezzo. Niente male vero? Ma sbrigati perché sono rimasti gli ultimi pezzi.

Xbox Series X: una potenza tutta da giocare

Con la Xbox Series X ti assicuri una console potente e veloce in grado di garantirti il massimo del divertimento alla migliore qualità possibile. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni e a centinaia di titoli ottimizzati con una definizione e una giocabilità davvero premium. Goditi la comodità di avviare il tuo gioco preferito senza problemi né limitazioni come potrebbe succedere con un computer. Riduci i tempi di caricamento e aumenta la frequenza dei fotogrammi con l’unità SSD NVMe personalizzata.

Acquistala immediatamente sfruttando i suoi 399,85 euro, invece di 549,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.