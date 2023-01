Xbox Series X su Amazon ti costa solo 100 euro in 5 rate mensili

Se Xbox Series S non ti basta, su Amazon è tornata disponibile anche la potentissima Xbox Series X, la console di punta della line-up current-gen di Microsoft. Puoi acquistare la macchina al suo prezzo pieno di listino di 499,99 euro oppure optare per il pagamento rateale in cinque comode mensilità da 100 euro ciascuna.

Per essere eleggibile a quest’ultimo metodo di pagamento è necessario che tu abbia una carta di credito collegata al tuo account oltre che uno storico di pagamenti regolari dal tuo account. In alternativa, al momento del pagamento puoi scegliere la rateizzazione tramite Cofidis con tassi variabili a seconda delle tue scelte.

Xbox Series X a rate su Amazon: l’occasione per entrare nella next-gen

Con Xbox Series X puoi scoprire la console per videogiochi più potente sul mercato con velocità e prestazioni di ultima generazione spinta dalla Xbox Velocity Architecture, un SSD personalizzato e velocissimo da 1 TB e il software integrato.

Fornita di lettore disco blu-ray, Xbox Series X dà naturalmente il meglio di sé con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate che ti permette di accedere ad un catalogo di centinaia di giochi tra vecchie glorie, ultime uscite e produzioni indipendenti. Una gamma di scelta talmente vasta che avrai di che divertirti per mesi.

All’interno della confezione troverai la tua imponente ed elegante Xbox Series X, un controller Xbox, il cavo HDMI e il cavo di alimentazione. Consegna immediata con Prime e prezzo ufficiale: 499,99 euro oppure 5 rate mensili a 100 euro ciascuna. La scelta per entrare nella nuova generazione di videogiochi è soltanto tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.