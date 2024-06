Xbox Series X: su eBay a soli 394€ grazie al CODICE SCONTO

Appassionati gamer e aspiranti campioni dei videogiochi, preparatevi a saltare di gioia! L’offerta che stavate aspettando è qui, pronta a farvi entrare nel mondo dell’intrattenimento videoludico con stile. Stiamo parlando dell’incredibile sconto su eBay per l’Xbox Series X, la console che tutti i gamer sognano di avere nella loro sala giochi personale, il cui prezzo di 409,99 euro scende a soli 394,99 euro grazie al codice sconto PSPRGIU24 da inserire all’atto del pagamento.

Xbox Series X: la potenza al vostro servizio

Immaginate di poter giocare ai vostri titoli preferiti con grafica ultra-realistica e tempi di caricamento velocissimi. Questo è esattamente ciò che Xbox Series X vi offre. Con la sua potenza bruta, questa console vi permette di immergervi completamente in mondi virtuali epici, esplorare terre remote e combattere nemici temibili come mai prima d’ora. E con l’Xbox Game Pass incluso, avrete accesso a una vasta libreria di giochi pronti da giocare con un semplice clic.

Ma aspettate, la cosa migliore deve ancora venire! Grazie al magico codice sconto PSPRGIU24, potete portare a casa l’Xbox Series X su eBay al prezzo incredibilmente ridotto di soli 394,99 euro anziché 409,99 euro. Sì, avete capito bene! Stiamo parlando di un risparmio epico che vi permetterà di mettere le mani su una delle console più potenti sul mercato senza svuotare il portafoglio.

Ora vi starete chiedendo, “Ma perché dovrei approfittare di questa offerta?” Bene, lasciate che ve lo spieghi. Prima di tutto, l’Xbox Series X è una console di nuova generazione che vi garantirà anni e anni di divertimento senza limiti. Con la sua tecnologia all’avanguardia con tanto di SSD dedicato da 1TB, 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica e DirectX Raytracing, potrete ottenere il massimo da ogni istante di gioco con Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e fino a 120 fps, grazie a Xbox Velocity Architecture.

In secondo luogo, con il codice sconto PSPRGIU24, state ottenendo un affare che non vedrete spesso. Questa è un’opportunità unica nel suo genere per risparmiare un bel po’ di soldi su una console di alta gamma. E sappiate che questa offerta non durerà per sempre, quindi affrettatevi prima che sia troppo tardi!