Xbox Series X torna su eBay: pochi pezzi

Grande occasione per chi vuol acquistare la console next-gen di Microsoft: in questo momento, Xbox Series X è tornata disponibile su eBay. Gli interessati non perdano tempo, come sempre accade in questi casi, ci sono pochi pezzi disponibili e ben presto si registrerà l’ennesimo inevitabile sold out.

Gaming next-gen: Xbox Series X su eBay

È l’edizione Standard che include un controller wireless di ultima generazione. Sotto la scocca trova inoltre posto una SSD da 1 TB personalizzata con Xbox Velocity Architecture per azzerare i tempi di caricamento. A completare il quadro un comparto hardware in grado di sprigionare una potenza di calcolo senza precedenti, per un’esperienza di gaming di altissimo livello, grazie anche a una GPU da 12 TeraFLOPS. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la console next-gen Xbox Series X di Microsoft al prezzo ufficiale di 499,90 euro, come da listino e senza rincari.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno. L’affidabilità del venditore eBay è garantita dagli oltre 200.000 feedback positivi ottenuti dagli altri clienti.

