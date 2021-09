Xiaomi 11T Pro 5G e Xiaomi 11 Lite 5G NE: sconto fino 150€

Le new entry del catalogo smartphone di Xiaomi sono già disponibili per il preordine su Amazon: stiamo parlando del nuovo Xiaomi 11T Pro 5G con caratteristiche da top di gamma assoluto e del modello Xiaomi 11 Lite 5G NE, più economico, ma con tutto ciò che serve per un'esperienza di alto livello. Acquistandoli subito puoi approfittare di uno sconto fino a 150 euro.

Xiaomi 11T Pro 5G e Xiaomi 11 Lite 5G NE in preordine con SUPER SCONTO

Nel caso di Xiaomi 11T Pro 5G, sotto al display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz trovano posto il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Sul retro una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel. Completa la dotazione una batteria da 5.000 mAh. Tutti gli altri dettagli nelle schede dei prodotti:

Passando invece a Xiaomi 11 Lite 5G NE, ci sono un display AMOLED da 6,55 pollici a 90 Hz, uno Snapdragon 778G, 6 GB di RAM, 128 GB di storage e una tripla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel. Ecco le colorazioni disponibili:

Nel caso del top di gamma Xiaomi 11T Pro 5G, per approfittare lo sconto pieno non bisogna far altro che attivare il coupon promozionale da -100 euro che si trova nella scheda del prodotto (un primo sconto da 50 euro è applicato in automatico). La data di lancio in Italia è fissata rispettivamente per il 15 ottobre e per il 25 ottobre.