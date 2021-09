Xiaomi Mi Box S 4K al PREZZO MINIMO di sempre: occasione eBay

Non a caso è uno dei prodotti più cercati e con le migliori recensioni nella categoria dei dispositivi dedicati allo streaming dei contenuti multimediali: Xiaomi Mi Box S, con il suo pieno supporto alla risoluzione 4K e alla tecnologia HDR, è oggi acquistabile su eBay con un forte sconto sul prezzo di listino.

Una SUPER OCCASIONE per il 4K di Xiaomi Mi Box S

Basato su piattaforma Android TV e con pieno accesso a tutte le applicazioni più note (da Netflix a YouTube, da DAZN a Spotify e Disney+ solo per fare alcuni esempi), è accompagnato dal telecomando in dotazione con microfono integrato per impartire comandi vocali all'Assistente Google. C'è anche il sistema Cast per il mirroring dei contenuti, lo stesso dei Chromecast, così da poterli facilmente trasmettere in modalità wireless dal proprio smartphone, tablet o computer sul televisore. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno sul fronte audio con Dolby e DTS. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi puoi far tuo il Mi Box S di Xiaomi per lo streaming in 4K al prezzo di soli 49,90 euro invece di 69,99 euro come da listino. Il prodotto si trova in Italia e la disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita. L'affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 145.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.