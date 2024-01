Xiaomi 12 5G a SOLI 345€ con un sconto PAZZESCO del 62%

Tra i tanti smartphone prodotti dalle aziende cinesi nel mercato di oggi, Xiaomi mantiene il primato per rapporto qualità-prezzo. Oggi, lo Xiaomi 12 5G, un gioiellino tascabile, è disponibile a soli 345€, grazie a un super sconto del 62% attivo solo su eBay. Questo è senza alcun dubbio il momento ideale per chi vuole avere tra le mani uno smartphone di fascia alta spendendo il minimo indispensabile.

Xiaomi 12 5G, un top di gamma al prezzo di un medio-gamma

Lo Xiaomi 12 è un concentrato di potenza e stile. Il suo design è molto minimale, grazie soprattutto al display che sembra quasi dare una sensazione di infinito. Il cuore pulsante di questo smartphone è il suo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che garantisce prestazioni di livello superiore ed una reattività senza pari. Grazie a questa potenza, ogni azione, dalla navigazione web al gaming, diventa un’esperienza fluida e piacevole.

Il display di questo smartphone è un altro dei suoi punti di forza. Con una risoluzione Full HD+ e la tecnologia OLED, lo Xiaomi 12 offre delle immagini di altissima qualità, perfette per chi passa molto tempo nel guardare contenuti streaming dal proprio smartphone. Anche il reparto fotografico non delude, con un sensore principale da 50 MP che cattura immagini chiare e vivaci e video in risoluzione 8K UHD e 24 fps.

La batteria da ben 4500 mAh dello Xiaomi 12 assicura che il telefono sia sempre pronto all’uso, eliminando la preoccupazione di ricariche frequenti. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 67W, è possibile raggiungere il 100% di autonomia in soli 39 minuti circa.

Approfittare dell’offerta sullo Xiaomi 12 5G, ora disponibile a soli 345€ grazie ad un mega sconto del 62% attivo su eBay, significa accaparrarsi un dispositivo che combina qualità presente in ogni settore ad un prezzo estremamente competitivo. Grazie infatti allo sconto del 62%, si acquista uno smartphone di fascia alta al prezzo di un medio gamma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.