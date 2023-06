Xiaomi 12: il PREZZO CROLLA su eBay, 59% in meno!

Al netto dell’affarone su Samsung Galaxy Tab A8, proposto su eBay con un doppio taglio di prezzo per la gioia di tutti coloro che stanno cercando un tablet economico a un prezzo ancora più basso, nello stesso portale puoi trovare anche smartphone a cifre particolarmente interessanti. Ad esempio, sapevi che Xiaomi 12 costa meno di metà prezzo su eBay grazie a un taglio del 59%? Se ti serve un telefono top di gamma non puoi perderti questa offerta!

Xiaomi 12 a meno di metà prezzo? Sì, su eBay!

Come da nostra prassi, prima serve una disamina delle specifiche: Xiaomi 12 si presenta dotato sotto la scocca del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di fascia alta, seguito da un comparto memoria composto da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, e dalla batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W tramite cavo e 50W senza fili. Questa versione specifica, poi, si presenta esternamente con il colore Blue, davvero elegante e pulito.

Il comparto fotocamera si compone di tre sensori posteriori collocati su un’isola in rilievo, rispettivamente da 50 MP, 13 MP e 5 MP; anteriormente, invece, figura una lente singola da 32 megapixel. Il pannello è un AMOLED DotDisplay da 6,28 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. Non mancano modem 5G integrato al SoC Qualcomm, speaker stereo, supporto dual SIM e wireless Wi-Fi 6E. Il sistema operativo è Android con interfaccia utente personalizzata MIUI.

Xiaomi 12 ti convince? Allora corri ad acquistarlo a 369 euro anziché 899 euro. Si parla di un taglio di 530 euro, non di poche centinaia di euro! La spedizione è per di più gratuita e garantita entro martedì 4 luglio completando l’acquisto entro questo fine settimana. Il pagamento va completato sempre con PayPal, Google Pay o carta di credito, e dovrai pagare te le spese di spedizione nel caso in cui risulti necessario effettuare il reso.