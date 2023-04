Xiaomi 12 in sconto del 56% (-500€): affare imperdibile

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma, questo è l’affare che fa per te: oggi il modello Xiaomi 12 è protagonista di un’offerta imperdibile su eBay, proposto con uno sconto di ben 500 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale. Si tratta di un’occasione più unica che rara, di cui approfittare prima del quasi inevitabile sold out. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione in corso.

500 euro di sconto (-56%) per Xiaomi 12

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso garantito alla piattaforma Google Play per il download dei giochi e delle applicazioni. Queste, invece, le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: schermo AMOLED DotDisplay con diagonale da 6,28 pollici e risoluzione Full HD+ (2400×1080 pixel, 419 ppi), processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAMLPDDR5, 256 GB di memoria interna UFS 3.1, tripla fotocamera posteriore da 50+13+5 megapixel con funzionalità avanzate e registrazione video 8K, selfie camera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo, sensore di impronte digitali nascosto sotto al pannello, supporto dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W (50 W wireless, 10 W inversa). Ulteriori informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare Xiaomi 12 nella configurazione appena descritta, nell’elegante colorazione Blue, al prezzo finale di soli 399 euro invece di 899 euro come da listino. Ciò significa che è applicato uno sconto di 500 euro rispetto al listino ufficiale.

L’affare è proposto da un venditore italiano con oltre 28.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, lo smartphone sarà molto presto a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.