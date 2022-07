132 euro di sconto Amazon sul nuovo Xiaomi 12

Chi è alla ricerca del suo nuovo smartphone top di gamma può puntare oggi senza esitazioni in direzione Amazon, dove il modello Xiaomi 12 è proposto con uno sconto di ben 132 euro sul prezzo di listino. Acquistandolo subito è possibile approfittare della spedizione gratuita e immediata.

Xiaomi 12 è in offerta su Amazon: -17%

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche che rendono il telefono un vero e proprio top di gamma: display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida.

Il sistema operativo preinstallato è Android 12 con interfaccia personalizzata MIUI 13 e pieno accesso a Play Store per il download delle applicazioni. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare lo smartphone Xiaomi 12 nella colorazione Purple al prezzo finale di 667 euro invece di 799 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno. Volendo, oggi Amazon propone in forte sconto anche le colorazioni Blue e Gray del dispositivo.

